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Медуза опубликовала результаты "закрытого соцопроса" по заказу Кремля о поддержке войны

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 21:13
Медуза опубликовала результаты
Фото - ВСУ

Российское издание "Медуза" сообщает, что получило в свое распоряжение результаты закрытого опроса ВЦИОМ, проведенного в конце июня 2022 года по заказу администрации президента РФ. Согласно этим данным, чем старше россияне, тем активнее они поддерживают войну против Украины.

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Респондентам задавали вопрос: "Одни говорят, что боевые действия на Украине нужно остановить как можно скорее. Другие считают, что боевые действия сейчас останавливать не следует. Какая точка зрения вам ближе — первая или вторая?"

Сколько всего людей участвовали в опросе, изданию неизвестно. 30% ответили, что войну нужно "остановить как можно скорее". 13% затруднились ответить. 57% опрошенных считают, что войну нужно продолжать.

Медуза пишет, что презентацию с этими же цифрами видел еще один источник издания, близкий к АП.

По результатам этого же опроса, в возрастной группе 18–24 года за прекращение войны выступают 56%, а за продолжение — только 19%. Среди россиян 25–34 лет окончание войны поддерживают 43%, продолжение боевых действий — 41%. В целом чем старше респонденты, тем больше они поддерживают войну. Например, среди респондентов старше 60 лет за продолжение вторжения высказались 72% опрошенных.

В Москве и Санкт-Петербурге, судя по данным опроса, прекращения боевых действий хотят около 40% респондентов, а 48% выступают за их продолжение. Больше всего (62%) сторонников продолжения боев — в других российских городах-миллионниках.

Также ВЦИОМ по просьбе Кремля изучал зависимость поддержки продолжения войны и медиапотребления. Среди активных пользователей интернета за окончание боевых действий выступают 47% респондентов, а 35% — за их продолжение. Зато среди телеаудитории сторонников завершения войны только 22%, 68% таких респондентов выступают за ее продолжение.

На сайте ВЦИОМ этого опроса нет. Открыто опубликован июньский опрос, согласно которому, "скорее поддерживают" войну 72% опрошенных, "скорее не поддерживают" — 17%, затрудняются ответить на вопрос 11%.

Читайте также: Беларусов спросили об участии в войне. Поддерживать Россию не спешат, но и Украину – тоже

Вадим Ребрина
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Россия война кремль соцопрос ВЦИОМ
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