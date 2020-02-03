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Меган Маркл нашла еще одну работу

Меган Маркл нашла еще одну работу - Фото
Меган Маркл (фото - ЕPA)
03.02.2020, 07:57

За один съемочный день супруге принца Гарри будут платить $588

После отказа от королевских полномочий супруга принца Гарри 38-летняя Меган Маркл нашла еще одну работу, она станет одной из наставниц в канадском реалити-шоу о повторных замужествах. Об этом сообщает Page Six.

Речь идет о шоу "I Do, Redo" ("Я согласна, еще разок").

По сценарию она со своей подругой, стилистом  Джессикой Малруни будет планировать свадебную церемонию. Гонорар Маркл за один съемочный день составит $588.

Продюсеры реалити-шоу намерены снять десять выпусков о десяти счастливых женщинах, которые во второй раз решили испытать судьбу.

На шоу Маркл поделится своим опытом с участницами программы (до замужества с принцем Гарри она два года была замужем за американским продюсером Тревором Энгельсоном).

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