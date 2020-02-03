После отказа от королевских полномочий супруга принца Гарри 38-летняя Меган Маркл нашла еще одну работу, она станет одной из наставниц в канадском реалити-шоу о повторных замужествах. Об этом сообщает Page Six.
Речь идет о шоу "I Do, Redo" ("Я согласна, еще разок").
По сценарию она со своей подругой, стилистом Джессикой Малруни будет планировать свадебную церемонию. Гонорар Маркл за один съемочный день составит $588.
Продюсеры реалити-шоу намерены снять десять выпусков о десяти счастливых женщинах, которые во второй раз решили испытать судьбу.
На шоу Маркл поделится своим опытом с участницами программы (до замужества с принцем Гарри она два года была замужем за американским продюсером Тревором Энгельсоном).
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