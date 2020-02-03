Меган Маркл (фото - ЕPA)

После отказа от королевских полномочий супруга принца Гарри 38-летняя Меган Маркл нашла еще одну работу, она станет одной из наставниц в канадском реалити-шоу о повторных замужествах. Об этом сообщает Page Six.

Речь идет о шоу "I Do, Redo" ("Я согласна, еще разок").

По сценарию она со своей подругой, стилистом Джессикой Малруни будет планировать свадебную церемонию. Гонорар Маркл за один съемочный день составит $588.

Продюсеры реалити-шоу намерены снять десять выпусков о десяти счастливых женщинах, которые во второй раз решили испытать судьбу.

На шоу Маркл поделится своим опытом с участницами программы (до замужества с принцем Гарри она два года была замужем за американским продюсером Тревором Энгельсоном).

будет озвучивать мультипликационных персонажей Disney. 11 января сообщалось ,что Маркл

13 января королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и начать финансово независимую жизнь.

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