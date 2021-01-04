Мексика готова предложить политическое убежище Ассанжу – президент
04.01.2021, 19:11
Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Фото: EPA-EFE/Sashenka Gutierrez)
Правительство Мексики готово предоставить политическое убежище Джулиану Ассанжу и поддерживает решение британского судьи, отказавшего в экстрадиции основателя WikiLeaks в США. Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Я собираюсь просить министра иностранных дел... просить правительство Соединенного Королевства о возможности освобождения Ассанжа и о предоставлении ему в Мексике политического убежища, – заявил Обрадор. – Ассанж – журналист и заслуживает шанса, я за его помилование. Мы дадим ему защиту".
Обрадор назвал решение британского суда торжеством справедливости.
- В апреле 2019 года Ассанж был арестован в лондонском посольстве Эквадора, где укрывался с 2012 года.
- В феврале 2020 года адвокаты Ассанжа заявляли, что президент США Трамп предлагал ему помилование в обмен на заявление о непричастности России к утечке писем с сервера Демократической партии.
- В сентябре 2020-го адвокат Ассанжа заявляла, что помилование ему предлагали и за информацию об источнике слива документов демократов.
- Сегодня, 4 января, суд в Великобритании отклонил запрос США об экстрадиции основателя Wikileaks, поскольку проблемы с психическим здоровьем Ассанжа подвергают его риску самоубийства.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии