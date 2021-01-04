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Мексика готова предложить политическое убежище Ассанжу – президент

04.01.2021, 19:11
Мексика готова предложить политическое убежище Ассанжу – президент - Фото
Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Фото: EPA-EFE/Sashenka Gutierrez)

Правительство Мексики готово предоставить политическое убежище Джулиану Ассанжу и поддерживает решение британского судьи, отказавшего в экстрадиции основателя WikiLeaks в США. Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает Reuters.

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"Я собираюсь просить министра иностранных дел... просить правительство Соединенного Королевства о возможности освобождения Ассанжа и о предоставлении ему в Мексике политического убежища, – заявил Обрадор. – Ассанж – журналист и заслуживает шанса, я за его помилование. Мы дадим ему защиту".

Обрадор назвал решение британского суда торжеством справедливости.

  • В апреле 2019 года Ассанж был арестован в лондонском посольстве Эквадора, где укрывался с 2012 года.
  • В феврале 2020 года адвокаты Ассанжа заявляли, что президент США Трамп предлагал ему помилование в обмен на заявление о непричастности России к утечке писем с сервера Демократической партии.
  • В сентябре 2020-го адвокат Ассанжа заявляла, что помилование ему предлагали и за информацию об источнике слива документов демократов.
  • Сегодня, 4 января, суд в Великобритании отклонил запрос США об экстрадиции основателя Wikileaks, поскольку проблемы с психическим здоровьем Ассанжа подвергают его риску самоубийства.
Наталия Медведева
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Мексика Андрес Мануэль Лопес Обрадор Джулиан Ассанж политическое убежище

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