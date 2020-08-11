"Меня тоже могли бы заставить". Соратница Тихановской о заявлении с "листа"

Мария Колесникова объяснила, как было записано обращение Светланы Тихановской с призывом прекратить протесты, которое та зачитала с листа

В штабе Светланы Тихановской прокомментировали ее обращение о том, что она не хочет крови и насилия, которое кандидат в президенты зачитала с листа. Это обращение было записано потому, что у Тихановской не было возможности поговорить с адвокатом, сообщила в telegram-канале TUT.BY новости соратница соперницы Александра Лукашенко Мария Колесникова.

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"Она была без связи со своим адвокатом. Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожим на видеотехнику - результат вы знаете", - написала Колесникова, возмутившись, что кандидата в президенты оставили на несколько часов наедине с силовиками без адвокатов.

По словам Колесниковой, призыв Тихановской не выходить с протестами на площадь и не сопротивляться милиции был записан в кабинете главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, сообщает TUT.BY новости.

При этом, Светлана Тихановская находилась в комнате с силовиками одна - ее адвокат, Максим Знак, оставался в это время в другом помещении. Спустя три часа адвокат вышел из ЦИК, сообщив, что его подопечная покинула здание через другой выход, говорится в сообщении.

"Если бы я находилась в ее ситуации, возможно, меня тоже могли бы заставить", - подчеркнула Колесникова, отметив, что при наличии детей, мужа под уголовным преследованием, а также друзей и сторонников в тюрьме очень сложно не сделать заявление под давлением.

9 августа в Беларуси прошли выборы - по официальным данным на них победил Александр Лукашенко, но люди возмутились фальсификацией результатов и в стране вечером того же дня вспыхнули протесты, жестко подавленные властью.

Сегодня Светлана Тихановская с листа зачитала обращение, в котором попросила своих сторонников не выходить на площади и не сопротивляться милиции.

Также сегодня стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

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Дарья Мостовая

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