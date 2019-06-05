Мэр Лондона о выходке Трампа: Как 11-летний ребенок

Мэр Лондона Садик Хан (фото - EPA)

Мэра Лондона Садик Хана сказал, что совсем не обиделся на президента США Дональда Трампа, который перед официальным визитом в британскую столицу назвал его "отмороженным неудачником". Об этом он сообщил Би-Би-Си.

"Такое сделал бы разве что 11-летний ребенок", - сказал Хан. "Но ему решать, как себя вести. Я не буду отвечать подобным образом. Я думаю, что ниже моего достоинства писать детские твиты и оскорбления", - добавил он.

Мэр Лондона ожидал, что США будут больше походить на пример для подражания.