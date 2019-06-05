Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.06.2019, 06:36

Мэр Лондона о выходке Трампа: Как 11-летний ребенок

Мэр Лондона о выходке Трампа: Как 11-летний ребенок - Фото
Мэр Лондона Садик Хан (фото - EPA)

Садик Хан ответил Дональду Трампу на оскорбление

Мэра Лондона Садик Хана сказал, что совсем не обиделся на президента США Дональда Трампа, который перед официальным визитом в британскую столицу назвал его "отмороженным неудачником". Об этом он сообщил Би-Би-Си.

"Такое сделал бы разве что 11-летний ребенок", - сказал Хан. "Но ему решать, как себя вести. Я не буду отвечать подобным образом. Я думаю, что ниже моего достоинства писать детские твиты и оскорбления", - добавил он.

Мэр Лондона ожидал, что США будут больше походить на пример для подражания.

Американский президент прилетел в Британию вчера, 3 июня. Он успел назвать мэра Лондона "отмороженным неудачником" и, вероятно, нарушить негласный протокол, прикоснувшись к королеве

Смотрите также: "Ему следовало остаться дома": в Лондоне протесты против Трампа

Отправить:
Распечатать:
Теги: мэр Лондона, дональд трамп, Садик Хан, неудачник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 