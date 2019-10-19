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Меркель и Путин обсудили нормандскую встречу: у Кремля - условия

Меркель и Путин обсудили нормандскую встречу: у Кремля - условия - Фото
Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: EPA)
19.10.2019, 23:53

Дата встречи лидеров четырех стран известна не стала

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в субботу провели телефонный разговор. Об этом сообщил спикер немецкого федерального правительства Штеффен Зайберт, информирует сайт ведомства.

Уточняется, что Меркель сама позвонила Путину. Главной темой их беседы стала подготовка к предстоящему саммиту нормандской четверки. 

Другими темами, которые обсудили Меркель и Путин, стали ситуация в Сирии и Ливии, а также переговоры о продолжении транзита газа по территории Украины. 

Пресс-служба Кремля в свою очередь, комментируя разговор двух лидеров, сообщила, что Украина якобы должна имплементировать формулу Штайнмайера в свое законодательство. Кроме того, в Кремле напомнили о разведении войск в Золотом и Петровском, обвинив Украину в отказе от таких действий. Саммит нормандской четверки, считают у президента страны-агрессора, должен быть "тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами".

"Условлено, что соответствующая работа продолжится по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств", - заявили у Путина.

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Ангела Меркель владимир путин нормандская встреча переговоры россия и германия Донбасс
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