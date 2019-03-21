Меркель назвала условия поддержки отсрочки Brexit

Ангела Меркель (фото - ЕРА)

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности поддержать просьбу Великобритании об отсрочке Brexit, но на определенных условиях. Об этом он сказала, выступая в бундестаге в четверг, 21 марта, накануне саммита Европейского Союза, сообщает Deutsche Welle.

"Это пожелание в принципе мы можем удовлетворить, если на следующей неделе парламент Великобритании поддержит соглашение о выходе из Евросоюза", - цитирует Меркель Reuters.

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Федеральный канцлер не исключила, что может возникнуть необходимость проведения еще одного саммита ЕС, если очередная попытка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй провести соглашение между Лондоном и Брюсселем через британский парламент завершится безрезультатно.

Меркель в очередной подтвердила, что Германия заинтересована в упорядоченном выходе Великобритании из состава ЕС, но готовится и к жесткому Brexit.

20 марта 2019 года Мэй заявила, что Великобритания просит Брюссель перенести крайний срок официального выхода страны из Евросоюза