Меркель позвонила Путину: говорили об Украине, Иране и Ливии

Берлин и Москва обсудили Минские соглашения, из пресс-службы по-разному рассказали о состоявшейся беседе

Сегодня, 15 июля, канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. О телефонном разговоре сообщается на сайтах канцлера и Кремля.

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У Меркель всю беседу описали в одном абзаце: в центре внимания была реализация Минских соглашений о мирном разрешении конфликта на востоке Украины; обсудили эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана и текущую ситуацию в Ливии.

У Путина заявили, что президент России считает контрпродуктивными попытки Украины пересмотреть минские договоренности, а также сообщили, что Путин и Меркель высказались за активизацию работы по выполнению Минских соглашений прежде всего по линии помощников лидеров России, Германии, Франции и Украины. Кроме того, в Кремле пишут, что Путин высказался против антииранских санкций и за дипломатической урегулирование конфликта в Ливии.

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9 июля сообщалось, что вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что Минские соглашения не отражают нынешних реалий на востоке Украины, их рамки должны быть пересмотрены.

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Наталия Медведева

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