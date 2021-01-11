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Меркель сочла вечную блокировку аккаунта Трампа в Twitter "проблематичной"

11.01.2021, 16:20
Меркель сочла вечную блокировку аккаунта Трампа в Twitter
Ангела Меркель (Фото: Hayoung Jeon/EPA)

В Германии раскритиковали решение Twitter навечно заблокировать аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Канцлер страны Ангела Меркель назвала блокировку "проблематичной", сообщает Handelsblatt.

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Позицию канцлера поддержал и представитель правительства Германии Штефферт Зайберт.

Он отметил, что соцсети, безусловно, несут ответственность за то, чтобы "политическая коммуникация не была отравлена ненавистью и подстрекательством к насилию", но свобода выражать мнения может быть ограничена только по закону, а не по требованию компании.

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Дарья Мостовая
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