Меркель сочла вечную блокировку аккаунта Трампа в Twitter "проблематичной"
11.01.2021, 16:20
Ангела Меркель (Фото: Hayoung Jeon/EPA)
В Германии раскритиковали решение Twitter навечно заблокировать аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Канцлер страны Ангела Меркель назвала блокировку "проблематичной", сообщает Handelsblatt.
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Позицию канцлера поддержал и представитель правительства Германии Штефферт Зайберт.
Он отметил, что соцсети, безусловно, несут ответственность за то, чтобы "политическая коммуникация не была отравлена ненавистью и подстрекательством к насилию", но свобода выражать мнения может быть ограничена только по закону, а не по требованию компании.
- 9 января Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт действующего президента США: в компании посчитали, что существует "риск дальнейшего подстрекательства к насилию" с его стороны.
- В тот же день Трамп попытался обойти вечный бан и опубликовал новый твитт, но его тут же удалили.
- К 11 января акции Twitter после блокировки аккаунта Трампа просели на 8%.
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