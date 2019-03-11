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11.03.2019, 20:57

Меркель согласна создать европейский авианосец

Меркель согласна создать европейский авианосец - Фото
Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Германия и Франция уже ведут совместную работу над проектом боевого самолет

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Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает идею совместного создания европейского авианосца. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Меркель назвала хорошей идею, высказанную председателем Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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По словам Крамп-Карренбауэр, Германия и Франция уже ведут совместную работу над проектом боевого самолета, а остальные страны "приглашаются к участию".

Следующий шаг - создание совместного авианосца - подчеркнет глобальную роль Евросоюза в вопросах безопасности и мира, заявила председатель ХДС.

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В конце февраля сообщалось, что Германия и Великобритания в течение двух лет намерены начать использовать в воздушных операциях совместный контингент для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО на Балтике. По словам германского министра обороны, Берлин и Лондон расширят сотрудничество на уровне армии и флота, а также в области кибербезопасности.

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Теги: Германия, ангела меркель, евросоюз, авианосец
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