Меркель заявила о незначительном замедлении распространения коронавируса

Ангела Меркель (Фото: Felipe Trueba/EPA)

Канцлер Германии Ангела Меркель видит первые признаки того, что коронавирусная инфекция COVID-19 в Германии начала распространяться медленнее. Об этом сообщает DW.

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"Рост количества новых подтвержденных случаев заражения происходит несколько медленнее, чем еще несколько дней назад. Это правда, что последние цифры Института имени Роберта Коха, какими высокими они не являются, очень осторожно внушают немного надежды", - отметила Меркель.

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Канцлер подчеркнула, что пока рано говорить о какой-то устойчивой тенденции, поэтому рано ослаблять строгие социальные ограничения, введенные в Германии в связи с пандемией коронавируса.

Она считает, что сейчас было бы безответственным называть конкретную дату, когда ограничительные меры будут отменены или хотя бы ослаблены.

По последним данным, в Германии заболели 91 159 человек, выздоровели 24 575, умерли 1275.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

1 апреля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что за последние пять недель вирус распространялся практически экспоненциально.

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