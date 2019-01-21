Мэй сегодня может представить "план Б" по Brexit

Тереза Мэй (фото - пресс-служба британского правительства)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня, 21 января, может представить в парламенте "план Б" по Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По имеющимся данным, премьер хочет убедить Ирландию в том, что Великобритания не стремится к установлению "жесткой границы" с ней после выхода из Евросоюза.

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Мэй обдумывает внесение соответствующих поправок, в частности, в соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии.

15 января депутаты британской Палаты общин на решающем голосовании по предложенному премьером соглашению по Brexit высказались против сделки - 432 против 202. До этого Палата лордов не поддержала выход страны из ЕС в обход соглашения Brexit: 321 голоса против 152. Отклоненная версия соглашения между Британией и ЕС в конце ноября 2018 года была одобрена 27 странами Евросоюза.

На следующий день депутаты парламента Британии не поддержали вотум недоверия правительству Мэй. За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против - 325.