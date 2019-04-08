Мэй встретится с Макроном и Меркель накануне решения по Brexit

Тереза Мэй (фото - ЕРА)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель накануне экстренного саммита в Брюсселе по вопросу Brexit. Представители Макрона и Меркель подтвердили встречу, передает Радио Свобода.

Берлин заявил, что приоритет для Германии – стабильность в будущих отношениях между странами, которые остаются в Евросоюзе, а отношения с Британией должны остаться "близкими и дружественными".

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В Берлин Мэй прилетит 9 апреля утром, а в Париж – в тот же день вечером.

6 апреля Мэй в обращении к депутатам заявила, что страна может не выйти из состава Европейского союза, если парламентарии не проголосуют за сделку с Брюсселем.