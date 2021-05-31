МИД Беларуси о судьбе арестованной Сапеги: Надо подождать, решение должен принять суд

Судьба арестованной гражданки России Софьи Сапеги, девушки оппозиционного активиста Романа Протасевича, будет решаться судом. Возможно, ее помилуют или выдадут РФ для отбывания тюремного заключения там. Об этом заявил глава беларуского МИД Владимир Макей в интервью росСМИ Коммерсант.

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"Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси <...> Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать", – подчеркнул Макей.

По его словам, Сапега вела так называемый "сайт карателей" – Telegram-канал Черная книга Беларуси. Макей заявил, что об этом она якобы заявила сама в своем "видеопризнании".

23 мая 2021-го режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу, она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе.

25 мая Сапегу арестовали на два месяца, она якобы "созналась" в ведении запрещенного властями Telegram-канала.

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Дарья Мостовая

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