МИД – десятки стран ограничивают вещание российских каналов. Мир усиливает санкции на РФ

Министерство иностранных дел Украины работает над усилением давления на Россию, в частности, настаивает на закрытии российских пропагандистских медиа, которые подрывают демократию и отравляют общественное мнение, сообщается в возведении МИД на утро 18 октября.



Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Соответствующие санкции по отнощению к десятку российских СМИ уже были введены в Европейский Союз. Сегодня утром Великобритания присоединилась к этому процессу и отозвала лицензию телеканала Russia Today.

Санкции продолжают вводить в отношении публичных и должностных лиц РФ. Правительство Новой Зеландии ввели пакет санкций в отношении Путина , премьер-министра Мишустина, министра иностранных дел Лаврова и министра обороны Шойгу. Под австралийскими санкциями оказались 80% всех банковских активов РФ. Ограничения были введены против 11 российских банков и госучреждений, управляющих суверенным государственным долгом страны-агрессора.

Усиливается изоляция России на мировой арене, которая может привезти к вероятному дефолту. РФ испытывает трудности с выплатой долга по своим еврооблигациям 2023 и 2043 годов, из-за чего международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг России с "CCC-" до "CC".

Международные компании и организации приостанавливают соправие с Россией, к примеру, американский The Bank of New York Mellon приостановил покупку российских ценных бумаг по управлению инвестициями, а тальянская компания по производству шин Pirelli объявила о приостановлении деятельности в РФ.

Анна Чуданова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.