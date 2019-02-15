МИД Германии о прекращении ракетного договора: Он и так устарел

Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), действие которого будет прекращено из-за нарушения со стороны Росии, не отвечает реальным угрозам безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в выступлении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает Европейская правда.

По словам Мааса, он прилагал усилия, чтобы сохранить соглашение, беседовал с обеими сторонами, и убедился, что даже без российских нарушений договор уже не был эффективным, поскольку не соответствовал потребностям в сфере безопасности.

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При этом он отметил, что Германия поддерживает США в том, что Россия нарушила договор.

Среди основных проблем соглашения он назвал то, что документ не сдерживал военный рост Китая. Маас отметил, что проводил переговоры с Пекином и не увидел у китайской стороны стремления договариваться об ограничении ядерной программы.

Министр также отметил, что теперь придется договариваться не только о ядерных ограничениях, поскольку появилось гиперзвуковое и лазерное оружие, которые не подпадают под запреты.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней - от 1000 до 5500 км, и малой - от 500 до 1000 км дальности), заключенный США и СССР, на 32-м году существования, утверждает Вашингтон, оказался под угрозой из-за России.

21 января 2019 года представитель США по разоружению Роберт Вуд заявил, что РФ должна в кратчайшие сроки уничтожить запасы ракет 9М729. В феврале истечет двухмесячный срок ультиматума Вашингтона. В РФ назвали требование "неприемлемым".