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Миллиардер пообещал умереть без денег. Теперь он наконец-то официально стал банкротом

17.09.2020, 13:55
Миллиардер пообещал умереть без денег. Теперь он наконец-то официально стал банкротом - Фото
Чарльз Фини (Фото 2 - скриншот из видео - YouTube)

Американский миллиардер Чарльз Фини пожертвовал большую часть своих денег на благотворительность, а теперь и вовсе официально стал банкротом

Американский 89-летний миллиардер, соучредитель Duty Free Shoppers Чарльз Фини пообещал потратить все свои деньги на благотворительность и умереть без денег. Теперь он официально банкрот. Об этом сообщает Forbes

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Фини накопил многомиллиардное состояние, при этом ведя скромную жизнь. За последние 40 лет он пожертвовал более $8 млрд благотворительным организациям и университетам по всему миру через свой фонд Atlantic Philanthropies.

Объем денежных средств, перечисленных филантропом, по данным Forbes, в несколько раз превышает его текущий капитал. В 2012 году Фини оценил свое состояние в около $2 млн, которые он отложил на пенсию для себя и жены. Все пожертвования делались анонимно. 

14 сентября 2020 года Фини подписал документы о закрытии компании Atlantic Philanthropies. 

  • 13 мая 2020 года сообщалось, что в США рэпер дал $200 000 на благотворительность, однако деньги не приняли из-за его репутации. 
Владислав Сердюк
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