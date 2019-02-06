Министр экологии Бельгии назвала протесты "зеленых" заговором

Фото: EPA

Министр окружающей среды Бельгии Жоке Шовлиге подала в отставку после своего заявления о том, что массовые демонстрации "зеленых" активистов в стране в последние недели является заговором. Об этом пишет AP.

В последние два месяца десятки тысяч граждан Бельгии протестовали против политики Шовлиге, требуя лучшей защиты климата.

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Сначала министр приветствовала марши, но на выходных выразила мнение, что многие демонстранты являются частью системы, которую они так критикуют. "Об этом мне сообщили в органах госбезобасности", - добавила она.

Вчера сообщалось, что красное ковровое покрытие на 69-м Берлинском международном кинофестивале Berlinale в этом году будет сделано из переработанного мусора, который выловили в океане.

Эта акция должна привлечь внимание к проблеме загрязнения мирового океана пластиком.

"Красная ковровая дорожка на Берлинале никогда не была такой зеленой", - заявил министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер.