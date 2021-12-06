Министр обороны Польши о возможном вторжении: Мы готовы к любым угрозам с востока
В Польше заявили о готовности к любым угрозам с востока. Граница страны надежная благодаря солдатам, сказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Его цитирует Польское радио.
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"Мы готовы к любым угрозам, исходящим с востока", – подчеркнул он.
Чиновник вспомнил, что погибший в авиакатастрофе президент Лех Качиньский утверждал: объектом атаки станет "сначала Грузия, потом Украина, страны Балтии, а потом, возможно, Польша".
Блащак напомнил – польская армия усиливает мощность с 2015 года.
Министр подчеркнул, ситуация на польско-беларуской границе сейчас стабильная благодаря солдатам, пограничникам и полиции. С июля военные строят временное ограждение. Количество солдат на границе уменьшат, когда ограждение будет постоянным.
- С начала лета 2021 года режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- 13 октября в Польше предложили построить стену на границе с Беларусью.
- Польша стянула к границе с Беларусью 12 000 военных. Беларусь также подтягивает силовиков к лагерю мигрантов на своей стороне границы.
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