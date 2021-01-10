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Министра труда Австрии обвинили в плагиате в научных работах: она уходит в отставку

10.01.2021, 14:23
Министра труда Австрии обвинили в плагиате в научных работах: она уходит в отставку - Фото
Министр труда Австрии Кристине Ашбахер (Фото - EPA - Christian Bruna)

Министр труда, семьи и молодежи Австрии Кристине Ашбахер уходит в отставку из-за обвинений в плагиате в ее научных работах. Об этом сообщает DW.

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В плагиате ее обвинил 37-летний специалист по медиаведению Штефан Вебер, который утверждал, что в научных работах Ашбахер есть плагиат и сфальсифицированные цитаты. Речь шла о ее дипломной и докторской работах. Также он упрекал ее в недостаточном знании немецкого. 

Ашбахер из правящей консервативной народной партии отвергла все обвинения, утверждая, что научные работы написаны в соответствии стандартам. Она говорит, что уходит в отставку, чтобы защитить свою семью.

Владислав Сердюк
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