Министра труда Австрии обвинили в плагиате в научных работах: она уходит в отставку

Министр труда, семьи и молодежи Австрии Кристине Ашбахер уходит в отставку из-за обвинений в плагиате в ее научных работах. Об этом сообщает DW.

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В плагиате ее обвинил 37-летний специалист по медиаведению Штефан Вебер, который утверждал, что в научных работах Ашбахер есть плагиат и сфальсифицированные цитаты. Речь шла о ее дипломной и докторской работах. Также он упрекал ее в недостаточном знании немецкого.

Ашбахер из правящей консервативной народной партии отвергла все обвинения, утверждая, что научные работы написаны в соответствии стандартам. Она говорит, что уходит в отставку, чтобы защитить свою семью.

Владислав Сердюк

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