Министра труда Австрии обвинили в плагиате в научных работах: она уходит в отставку
10.01.2021, 14:23
Министр труда Австрии Кристине Ашбахер (Фото - EPA - Christian Bruna)
Министр труда, семьи и молодежи Австрии Кристине Ашбахер уходит в отставку из-за обвинений в плагиате в ее научных работах. Об этом сообщает DW.
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В плагиате ее обвинил 37-летний специалист по медиаведению Штефан Вебер, который утверждал, что в научных работах Ашбахер есть плагиат и сфальсифицированные цитаты. Речь шла о ее дипломной и докторской работах. Также он упрекал ее в недостаточном знании немецкого.
Ашбахер из правящей консервативной народной партии отвергла все обвинения, утверждая, что научные работы написаны в соответствии стандартам. Она говорит, что уходит в отставку, чтобы защитить свою семью.
- В сентябре 2020 года Нацагентство по обеспечению качества высшего образования пришло к выводу, что в трех работах Сергея Шкарлета есть плагиат. Чиновник не согласился и подал на агентство в суд.
- 17 декабря того же года парламент назначил Шкарлета министром образования, хотя его кандидатуру даже не выносили на голосование, а профильный комитет не поддержал это назначение.
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