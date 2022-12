Минобороны Британии показало видео тренировок с боевой стрельбой украинских военных

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео тактических тренировок с боевой стрельбой, которые проходят украинские новобранцы с британской армией.

"Для успеха необходима командная работа, украинских новобранцев учат работать вместе в бою, чтобы победить врага. Посмотрите, как эти новобранцы отражают наступление врага на тактических тренировках с боевой стрельбой на снегу с британской армией в этом месяце", – прокомментировали видео в Минобороны Великобритании.

Teamwork is essential to success, Ukrainian recruits are taught to work together in combat to defeat the enemy. Watch these recruits repel an enemy advance on live fire tactical training in the snow with the British Army this month. #StandWithUkraine pic.twitter.com/lUrrJrE254