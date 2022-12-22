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Минобороны Британии показало видео тренировок с боевой стрельбой украинских военных

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 20:19
Минобороны Британии показало видео тренировок с боевой стрельбой украинских военных - Фото
Скриншот с видео

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео тактических тренировок с боевой стрельбой, которые проходят украинские новобранцы с британской армией.

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"Для успеха необходима командная работа, украинских новобранцев учат работать вместе в бою, чтобы победить врага. Посмотрите, как эти новобранцы отражают наступление врага на тактических тренировках с боевой стрельбой на снегу с британской армией в этом месяце", – прокомментировали видео в Минобороны Великобритании.

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Вадим Ребрина
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Великобритания ВСУ учения
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