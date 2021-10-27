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Мир разогревается ускоренными темпами. ООН бьет в набат и говорит о "последнем шансе"

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 11:29
Мир разогревается ускоренными темпами. ООН бьет в набат и говорит о
Иллюстративное фото: pixabay.com

Миру нужно готовиться к повышению глобальной температуры на 2,7°C в этом столетии, если сохранятся нынешние обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Об этом аналитики предупреждают в отчете ООН.

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Это практически предупреждение от Организации перед переговорами мировых лидеров на климатической конференции COP26 в Глазго на следующей неделе.

Как пишет Reuters, там правительства попытаются взять на себя более амбициозные обязательства по сокращению выбросов, что "может стать последним шансом направить мир на путь ограничения потепления" до уровня ниже 2°C по сравнению с доиндустриальным периодом; в идеале – до 1,5°C.

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В отчете ООН за август было предупреждение, что глобальное потепление из-за выбросов парниковых газов может превысить 1,5°C уже в следующие 20 лет. Там говорится и о том, что с 2010 года были приняты меры, которые снизят годовые выбросы на 11 гигатонн эквивалента CO2 к 2030-му по сравнению с тем, что произошло бы без этой политики.

Но для ограничения потепления до 2°C нужно сокращение выбросов до 2030 года на треть (30%), а до 1,5°C – на 55%.

Мир разогревается ускоренными темпами. ООН бьет в набат и говорит о "последнем шансе"

На днях ООН сообщила, что концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня и мир "совсем сбился с пути" в сдерживании повышения температуры.

На страны G20 приходится 80% мировых выбросов. Китай и Индия, на которые вместе приходится около 30% мировых выбросов, еще не взяли на себя повышенных обязательств.

"Если в следующем десятилетии не произойдет значимого сокращения выбросов, мы навсегда потеряем возможность достичь показателя в 1,5°C", – заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

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Евгений Пилипенко
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