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28.12.2018, 18:55

Мировой кинематограф в 2018 установил рекорд по кассовым сборам

Мировой кинематограф в 2018 установил рекорд по кассовым сборам - Фото
Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности" (фото - Marvel/Disney)

Больше всего в 2018 году в кинотеатрах мира собрал фильм Марвел "Мстители: Война бесконечности"

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Мировой кинематограф установил абсолютный рекорд - мировые кассовые сборы в 2018 году составили $41,7 млрд. Об этом сообщает Variety

По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 2,7%. 

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Голливудские проекты преодолели планку в $11.9 млрд, а это на 7% больше, чем в 2017 году. 

В четверке фильмов, которые собрали больше $1 млрд "Мстители: Война бесконечности", "Черная пантера", "Мир юрского периода 2" и "Суперсемейка 2". Также значительные суммы собрали "Веном", "Миссия невыполнима: последствия", "Дедпул 2" и "Богемная рапсодия". 

Ранее исследователи итальянского университета составили список фильмов, оказавших наибольшее влияние на развитие современного искусства - его возглавила картина "Волшебник страны Оз" 1939 года. 

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Теги: Черная пантера, кино, рекорд, мстители, кассовые сборы, суперсемейка
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