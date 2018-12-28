Мировой кинематограф в 2018 установил рекорд по кассовым сборам

Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности" (фото - Marvel/Disney)

Мировой кинематограф установил абсолютный рекорд - мировые кассовые сборы в 2018 году составили $41,7 млрд. Об этом сообщает Variety.

По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 2,7%.

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Голливудские проекты преодолели планку в $11.9 млрд, а это на 7% больше, чем в 2017 году.

В четверке фильмов, которые собрали больше $1 млрд "Мстители: Война бесконечности", "Черная пантера", "Мир юрского периода 2" и "Суперсемейка 2". Также значительные суммы собрали "Веном", "Миссия невыполнима: последствия", "Дедпул 2" и "Богемная рапсодия".

Ранее исследователи итальянского университета составили список фильмов, оказавших наибольшее влияние на развитие современного искусства - его возглавила картина "Волшебник страны Оз" 1939 года.