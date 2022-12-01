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Мишель встретился с лидером Китая, призвал повлиять на Путина, чтобы тот прекратил войну

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 11:18
Мишель встретился с лидером Китая, призвал повлиять на Путина, чтобы тот прекратил войну - Фото
Глава КНР Си Цзиньпин (Фото - EPA)

Евросоюз рассчитывает, что Китай как постоянный член Совета безопасности ООН призовет Россию "уважать основные принципы Устава ООН и способствовать прекращению российской оккупации Украины". Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на переговоры в Пекине китайского лидера Си Цзиньпиня с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

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В ЕС заявили, что однодневный визит еврочиновника направлен на "поиск баланса между желанием ЕС увеличить экспорт в Китай и необходимостью быть твердым с Пекином в защите демократии и основных свобод".

Визит Мишеля происходит спустя несколько недель после поездки в Пекин канцлера Германии Олафа Шольца. Тот также призвал КНР оказать влияние на РФ. Мишель "попытается развить эти дискуссии", отметили в АР.

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Как сообщила гостелекомпания КНР CCTV, Си призвал к переговорам, чтобы отыскать политическое решение для окончания агрессивной войны РФ против Украины.

Глава Китая сказал, что урегулирование, как он выразился, "украинского кризиса" политическими средствами "отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии".

"В нынешних условиях мы должны избегать эскалации и расширения кризиса и работать на благо мира", — добавил Си.

Китай на постоянной основе делает такие заявления. Пекин отказывается осуждать российское вторжение, игнорирует военные преступления и геноцид в Украине, критикует санкции против страны-террориста РФ, наращивает закупки у нее нефти и проводит совместные военные учения.

Євген Пилипенко
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Китай война евросоюз совбез оон си цзиньпин Шарль Мишель
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