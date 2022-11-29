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Мы откажемся от риторики холодной войны, но "золотая эра" с Китаем закончилась – Сунак

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 10:00
Мы откажемся от риторики холодной войны, но
Риши Сунак (Фото: Rishi Sunak/Twitter)

Великобритании необходимо изменить подход к Китаю, совершить своего рода "эволюционный скачок", потому что "так называемая золотая эра закончилась вместе с наивной идеей, что торговля приведет к социальным и политическим реформам" в этой стране. Об этом заявил утром 29 ноября британский премьер-министр Риши Сунак, излагая свою позицию по внешней политике.

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При этом, сказал он, "мы не должны полагаться на упрощенную риторику времен холодной войны".

Глава британского правительства подчеркнул – да, Китай представляет "системный вызов нашим ценностям и интересам", и это вызов, "который становится все острее по мере того, как он движется к еще большему авторитаризму".

Он указал как пример на подавление протестов против локдаунов, первых масштабных со времен Резни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, а также напомнил об отсутствии в Китае свободы слова.

Но (как ранее сказали и в ЕС) Лондон не может "игнорировать значение Китая в мировых делах", когда речь заходит о глобальной стабильности или изменении климата, добавил Сунак, и "США, Канада, Австралия, Япония и многие другие тоже это понимают".

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Премьер страны призвал все стороны "управлять этой обостряющейся конкуренцией, в том числе с помощью дипломатии и взаимодействия", и добавил, что британские власти предприняли некоторые меры, чтобы ограничить влияние КНР в жизнедеятельности страны.

"Великобритания отстаивает наши ценности и защищает демократию делами, а не только словами", – подчеркнул он, заверив, что Лондон будет наращивать "качество и глубину" отношений с единомышленниками.

Сунак предостерег, что геополитические противники, включая Россию и Иран, играют "вдолгую", и это нужно учитывать демократиям по всему миру.

Ранее Сунака подвергали критике за якобы мягкое отношение к властям КНР.

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Євген Пилипенко
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Великобритания Китай геополитика риши сунак
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