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Сунак: Китай – однозначно системная угроза, вызов нашим ценностям и интересам

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 14:16
Сунак: Китай – однозначно системная угроза, вызов нашим ценностям и интересам - Фото
Риши Сунак (фото - ЕРА)

Британский премьер Риши Сунак рассматривает Китай как "системный вызов" западному миру. Об этом пишет с его слов The Guardian.

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Издание напоминает, что предшественница Сунака на посту премьера Лиз Трасс обещала переименовать Китай в официальном языке и документах как "угрозу", а не как "системного конкурента" (таковой была классификация при Борисе Джонсоне).

Выступая на саммите G20 в Индонезии, он заявил, что его отношение к Китаю "прямолинейно".

"Я думаю, что Китай однозначно представляет собой системную угрозу, ну, системный вызов нашим ценностям и интересам. Несомненно, он является самой большой государственной угрозой нашей экономической безопасности, позвольте мне так выразиться. Вот как я думаю о Китае", – сказал он.

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Сунак добавил, что у Лондона отношение к Китаю "очень похоже" на отношение Вашингтона и не только.

"Канадцы, австралийцы: все говорят одно и то же. Так что то, что я говорю вам, я думаю, является общим мнением среди наших ближайших союзников", – пояснил он.

Премьер Великобритании добавил при этом, что мировые лидеры не могут игнорировать Китай как жизненно важного игрока: "Китай является неоспоримым фактом мировой экономики, и мы не сможем решить общие глобальные проблемы, такие как изменение климата или здравоохранение, или дело с Россией и Украиной, не ведя диалог с ним".

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Євген Пилипенко
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Великобритания Китай геополитика риши сунак
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