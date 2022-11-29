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"Посмотрим, к чему это приведет". Белый дом спросили о реакции Байдена на протесты в Китае

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 08:54
Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Какой-либо реакции американского президента Джо Байдена на вспыхнувшие в Китае протесты против COVID-локдаунов и властей в целом пока не будет: недовольство граждан КНР "говорит само за себя". Так ответил на вопрос о президенте США на брифинге координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Джон Кирби.

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Вопрос журналиста звучал так: "Интересно, какой была реакция президента, когда он услышал, как протестующие в Китае скандируют "свобода" и "долой Си Цзиньпина"?

"Президент не собирается говорить от имени протестующих по всему миру; они говорят сами за себя", – ответил Кирби.

Журналист не отставал: "И что, никакой реакции?"

"Эти протестующие говорят сами за себя. То, что мы делаем, ясно дает понять, что мы поддерживаем право на мирный протест", – сказал Кирби.

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В другом ответе на аналогичный вопрос спикер добавил, что "наше послание мирным демонстрантам по всему миру одинаково и последовательно: людям должно быть предоставлено право собираться и мирно протестовать против политики, законов или предписаний, с которыми они не согласны".

По его словам, Байдена "постоянно информируют" о том, что происходит внутри Китая: "Мы внимательно следим за этим, как и следовало ожидать. Посмотрим, куда все пойдет".

14 ноября Байден и Си встретились на саммите G20 в Индонезии.

Євген Пилипенко
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