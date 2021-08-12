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Мне повезло работать со многими руководителями, попавшими в Гаагаский трибунал – Шойгу

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 12:52
Мне повезло работать со многими руководителями, попавшими в Гаагаский трибунал – Шойгу - Фото
Сергей Шойгу (Фото: Павел Головкин/ЕРА)

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ему "посчастливилось" работать с бывшим югославским президентом Слободаном Милошевичем, генералом Ратко Младичем и экс-президентом Республики Сербской Радованом Караджичем. Об этом он сказал на форуме Территория смыслов.

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Российский министр рассказал о якобы "внутреннем разложении" Югославии, из-за которого государство потерпело развал.

"К сожалению, я был свидетелем многих таких вещей, начиная от той же самой Сербии, или бывшей Югославии. Со многими руководителями, которые потом попали в Гаагский трибунал, мне, не буду скрывать, посчастливилось и повезло работать вместе, взаимодействовать. Это и Милошевич, Караджич, генерал Младич", – сказал Шойгу.

СПРАВКА. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге признал Караджича и Младича виновными в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Их приговорили к пожизненному заключению. Милошевича обвиняли в преступлениях против человечности, однако он не дожил до своего приговора – скончался в тюремной камере.
Гаагский трибунал признал, что Караджич и Младич были ответственны за этнические чистки в Сребренице, а также другие массовые убийства боснийских мусульман во время Боснийской войны. 
  • В сентябре 2015-го включен в санкционный список Украины в ответ на российскую вооруженную агрессию на Донбассе.
  • Служба безопасности вызвала Шойгу для вручения подозрения – его подозревают в создании незаконного военизированного или вооруженного формирования.
  • В 2020-м году самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что в разговоре с ним министр обороны РФ Сергей Шойгу соглашался, что во время боев за Дебальцево в феврале 2015 года Россия "слишком далеко зашла".
Станислав Стороженко
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Ратко Младич Слободан Милошевич радован караджич сергей шойгу боснийская война
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