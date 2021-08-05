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Moderna заявила, что ее вакцина эффективна на 93% через полгода после второй дозы

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2021, 15:38
Moderna заявила, что ее вакцина эффективна на 93% через полгода после второй дозы - Фото
Вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и Oxford-AstraZeneca (фото - ЕРА)

Американская фармкомпания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса Spikevax эффективна на 93% через полгода после введения второй дозы. Об этом сообщается на сайте компании.

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В релизе говорится, что окончательный анализ третьей стадии клинических испытаний вакцины показал: эффективность вакцины составляет 93%, при этом она сохраняется в течение шести месяцев после введения второй дозы.

"Мы рады, что наша вакцина от COVID-19 демонстрирует стойкую эффективность 93% в течение шести месяцев, но признаем, что вариант (коронавируса, – ред.) дельта представляет собой серьезную новую угрозу, поэтому мы должны сохранять бдительность", – сказал СЕО Moderna Стефан Бансель.

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В Reuters отмечают, что такие результаты отличаются от показателей конкурентов Moderna. Компании Pfizer и BioNTech (которые как и Moderna делают прививки от COVID-19 по мРНК-технологии) заявили на прошлой неделе, что эффективность их вакцины снижалась примерно на 6% каждые два месяца и опускалась почти до 84% через шесть месяцев после второй дозы.

В Moderna же заявили, что разрабатываемые ею три варианта бустерных (усиливающих) доз вакцины в исселдованиях вызвали устойчивые антительные ответы против штаммов коронавируса бета, дельта и гамма.

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Марк Сировой
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вакцина эффективность коронавирус COVID-19 Moderna
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