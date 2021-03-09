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МОК отказался признавать сына Лукашенко президентом олимпийского комитета Беларуси

09.03.2021, 07:49
МОК отказался признавать сына Лукашенко президентом олимпийского комитета Беларуси - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек/ЕРА)

Международный олимпийский комитет отказался признавать избрание Виктора Лукашенко, сына беларуского диктатора Александра Лукашенко, президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. Заявление опубликовано пресс-службой МОК.

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МОК не признал также избрание хоккеиста Дмитрия Баскова членом исполкома НОК Беларуси.

МОК считает, что руководство НОК Беларуси не обеспечило надлежащую защиту беларуских спортсменов от политической дискриминации внутри страны.

Исполком МОК оставил в силе временные меры, принятые в декабре 2020 года, в том числе приостановку финансовых выплат НОК Беларуси, приостановку обсуждений с ним каких-либо будущих мероприятий, отказ приглашать и предоставлять аккредитацию высокопоставленным госслужащим Беларуси для участия в Олимпийских играх.

  • Лукашенко провозгласил себя президентом в результате состоявшихся летом в стране президентских выборов. Мир не признает Лукашенко президентом. В Беларуси проходят акции протеста, которые жестко разгоняют силовики, протестующих задерживают и избивают.
  • 7 декабря 2020 года МОК ввел санкции против режима Лукашенко.
  • 26 февраля 2021 года Виктор Лукашенко сменил отца на должности президента НОК Беларуси.
Денис Юдин
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