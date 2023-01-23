Молдова проведет военные учения на всех полигонах страны

Министерство обороны Молдовы объявило о проведении общегосударственных военных учений, которые будут проходить на всех полигонах страны. Об этом идет речь на сайте министерства.

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Учения будут проходить с 24 января по 4 февраля, в них примут участие более 400 военных.

"Цель учений – оценить возможности и практические навыки всех военнослужащих и срочников, и контрактников", – отметили в ведомстве.

Учения проводятся в соответствии с планом подготовки молдавской армии на 2023 год и не имеют отношения к ситуации безопасности в регионе, утверждает министерство.

Во время учений военные будут выполнять разные задачи с использованием техники, будут оказывать первую помощь и отрабатывать действия в условиях химической атаки.

"В ходе учений колонны военных машин будут перемещаться по дорогам между полигонами в центральных, северных и южных районах страны. В связи с этим просим граждан не спекулировать на теме учений и перемещений военной техники", – сообщили в минобороны.

В прошлом году президент Молдовы Майя Санду признала, что страна фактически не имеет боеспособной армии и эту ситуацию нужно менять.

То, что у Молдовы есть слабая армия, признают и международные наблюдатели. В рейтинге сильнейших армий по версии организации Global Firepower Молдова занимает 143-е место из 145, опережая только Бенин и Бутан.

21 января Санду заявила, что Молдова не исключает возможного отказа от нейтралитета для вступления в военный альянс.

Андрій Водяний

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