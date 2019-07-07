Мощное землетрясение у берегов Индонезии: ожидается цунами

Острова Малуку, Индонезия (иллюстративное фото - EPA)

Сегодня, 7 июля, в Молуккском море вблизи индонезийского города Тернате, расположенного на островах Малуку, произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла. Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 24 километра.

Индонезийские власти объявили предупреждение о цунами.

Стихия вызвала панику в Тернате, местное население поспешно уходит подальше от берега, на возвышенности.

Информации о пострадавших и материальном ущербе пока нет.

4 июля на юге американского штата Калифорния произошло сильнейшее за минувшие 20 лет землетрясение. Как сообщила Геологическая служба США, эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился в пустыне Мохаве, приблизительно в 240 километрах к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Очаг залегал на глубине примерно девяти километров.