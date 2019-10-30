Мужчина 18 лет жил с пакетом наркотиков в носу: его изъяли врачи

Сверток в носу (Изображение - BMJ Case Reports)

В Австралии врачи изъяли из носа 48-летнего мужчины ринолит (камень), который образовался из пакетика с марихуаной и пробыл там около 18 лет. Об этом сообщает ScienceAlert.

Мужчина обратился к врачам из-за головных болей. После обследований пациент признался, что в течение многих лет ощущал заложенность носа с правой стороны и рецидивирующие заболевания носоглотки.

Специалисты обнаружили "твердую серую массу" в правой носовой полости австралийца. Они изъяли ее под общим наркозом и обнаружили "резиновую капсулу, содержащую некое растение".

В конце концов, медицинский персонал услышал полную историю. Когда пациент был заключен в тюрьму в возрасте 30 лет, его решила навестить девушка, которая и принесла этот крошечный "подарок". Чтобы пронести сверток марихуаны мимо охранников, заключенный сунул контрабанду в правую ноздрю.

Пытаясь достать посылку, мужчина только глубже затолкал ее, а в какой-то момент и вовсе подумал, что сверток "исчез" навсегда, поскольку он проглотил его.

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