Мужчина годами хранил метеорит, думая, что это золотой самородок

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Австралиец Дэвид Хоул годами хранил дома большой камень, надеясь, что внутри него находится золотой самородок. Оказалось, что это был метеорит, сообщает Science Alert.

В 2015 году Хоул при помощи металлоискателя нашел очень тяжелый, красноватый камень, покоящийся в желтой глине. Он забрал камень домой и всячески пытался его открыть в надежде найти внутри золотой самородок. Он безуспешно использовал каменную пилу, шлифовальную машину, дрель, кувалду и даже кислоту.

После Хоул решил обратиться за помощью в Мельбурнский музей, где австралийцу объяснили, что он нашел метеорит, который пробыл на Земле от 100 до 1000 лет.

2 февраля 2019 года на Кубу упал метеорит.

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