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Мужчина годами хранил метеорит, думая, что это золотой самородок

Мужчина годами хранил метеорит, думая, что это золотой самородок - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
27.12.2019, 12:15

Камень оказался более ценной находкой для науки, чем золото

Австралиец Дэвид Хоул годами хранил дома большой камень, надеясь, что внутри него находится золотой самородок. Оказалось, что это был метеорит, сообщает Science Alert

В 2015 году Хоул при помощи металлоискателя нашел очень тяжелый, красноватый камень, покоящийся в желтой глине. Он забрал камень домой и всячески пытался его открыть в надежде найти внутри золотой самородок. Он безуспешно использовал каменную пилу, шлифовальную машину, дрель, кувалду и даже кислоту.

После Хоул решил обратиться за помощью в Мельбурнский музей, где австралийцу объяснили, что он нашел метеорит, который пробыл на Земле от 100 до 1000 лет.

  • 2 февраля 2019 года на Кубу упал метеорит. 

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метеорит золотой самородок
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