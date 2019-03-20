Мужчине грозит 14 лет срока за публикацию видео убийств в мечети

Филип Арпс (фото - его Facebook)

В Новой Зеландии 44-летнего Филипа Арпса обвиняют в распространении в сети видео массового убийства в мечети Крайстчерча, ему грозит до 14 лет тюремного заключения. Об этом пишет местный сайт 9news.com.au.

Мужчине инкриминируют распространение недопустимых материалов.

Реклама

Сегодня суд вынес решение, что Арпс не может выйти под залог и останется под арестом. В следующий раз слушание по его делу состоится 15 апреля.

Нажмите, чтобы увеличить:

Арпс является (на 99%) владельцем компании Beneficial Insulation, которая занимается утеплением домов. На эмблеме компании - оккультный символ Черное солнце, широко использовавшийся в германском нацистском мистицизме; сейчас его часто используют неонацисты, в том числе стрелок-стример в своем "манифесте".

Читайте мнение: Новозеландский теракт и медиа: пуля со СМИщенным центром тяжести

Более того, Beneficial Insulation рекламирует свои услуги по цене $14,88 за квадратный метр работ. 14/88 - кодовый лозунг белых националистов.

15 марта 2019 года произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, около полусотни ранены. Следствие убеждено, что за терактом стоит 28-летний австралийский радикал Брентон Таррант, который расстреливал людей и стримил это в соцсети. В своем "манифесте" он написал, что среди прочих стран посещал и Украину, и называет себя "эко-фашистом". Он арестован, ему грозит максимальный тюремный срок - 27 лет.