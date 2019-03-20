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20.03.2019, 11:12

Мужчине грозит 14 лет срока за публикацию видео убийств в мечети

Мужчине грозит 14 лет срока за публикацию видео убийств в мечети - Фото
Филип Арпс (фото - его Facebook)

Принадлежащая обвиняемому Филипу Арпсу компания утепляет дома по цене $14,88 за квадратный метр работ. 14/88 - кодовый лозунг белых националистов.

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В Новой Зеландии 44-летнего Филипа Арпса обвиняют в распространении в сети видео массового убийства в мечети Крайстчерча, ему грозит до 14 лет тюремного заключения. Об этом пишет местный сайт 9news.com.au.

Мужчине инкриминируют распространение недопустимых материалов.

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Сегодня суд вынес решение, что Арпс не может выйти под залог и останется под арестом. В следующий раз слушание по его делу состоится 15 апреля.

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Арпс является (на 99%) владельцем компании Beneficial Insulation, которая занимается утеплением домов. На эмблеме компании - оккультный символ Черное солнце, широко использовавшийся в германском нацистском мистицизме; сейчас его часто используют неонацисты, в том числе стрелок-стример в своем "манифесте".

Читайте мнение: Новозеландский теракт и медиа: пуля со СМИщенным центром тяжести

Более того, Beneficial Insulation рекламирует свои услуги по цене $14,88 за квадратный метр работ. 14/88 - кодовый лозунг белых националистов.

15 марта 2019 года произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, около полусотни ранены. Следствие убеждено, что за терактом стоит 28-летний австралийский радикал Брентон Таррант, который расстреливал людей и стримил это в соцсети. В своем "манифесте" он написал, что среди прочих стран посещал и Украину, и называет себя "эко-фашистом". Он арестован, ему грозит максимальный тюремный срок - 27 лет.

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Теги: терроризм, новая зеландия, массовое убийство, брентон таррант, крайстчерч, Филип Арпс
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