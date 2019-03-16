Теракт в Новой Зеландии: подозреваемый предстал перед судом

Брентон Таррант (фото - скриншот видео)

Главным подозреваемым по делу о двойном теракте в мечетях новозеландского города Крайстчерч, унесшем жизни 49 человек, считается 28-летний австралиец Брентон Таррант. Как сообщает Deutsche Welle, сегодня, 16 марта, в окружном суде города состоялось первое слушание по его делу.

Двое вооруженных охранников ввели Тарранта в наручниках в здание суда, после чего судья Пол Келлар зачитал ему обвинение в убийстве.

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Таррант не показал раскаяния и во время фотосъемки демонстрировал нацистские жесты, отмечают местные СМИ.

Непосредственно после этого обвиняемого вывели из зала слушаний без выступления его адвоката.

Заседание продлилось всего около минуты. Следующее слушание дела запланировано на 5 апреля.

Полиция продолжает заниматься выяснением того, причастны ли к терактам двое других подозреваемых, задержанных после стрельбы в мечетях.

15 марта около 13:00-13:45 дня произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Таррант стримил видео расстрела в соцсети.

В своем "манифесте" Таррант написал, что был в Украине.