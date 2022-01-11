Мы хотели сотрудничать с Россией, но вторжение в 2014 году все заморозило – США в НАТО

НАТО стремился к сотрудничеству с Россией для совместной борьбы с терроризмом, но российская агрессия против Украины в 2014 году вынудила приостановить общую работу. Об этом написала в Twitter представитель США в Совете НАТО Джулианна Смит.

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По словам эксперта по безопасности, Альянс "приостановил практическое сотрудничество" с Россией, но сейчас "совет Россия-НАТО остается важной платформой для взаимного диалога".

Смит подчеркнула: НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не пропагандирует антироссийские настроения в мире. Все действия Альянса в последние годы – следствие того, что Россия оккупировала часть другой страны и ведет агрессивную внешнюю политику.

"НАТО перебросил силы в страны Балтии и Польши только после того, как Россия вторглась в Крым в 2014 году", – написала она.

Смит напомнила, что Россия оккупировала часть территорий Украины, Грузии и Молдовы.

9-12 января 2022 года в Европе проходит ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ из-за сосредоточения российских войск на границе Украины.

10 января в Женеве прошли более чем семичасовые переговоры представителей США и РФ.

10 января во время переговоров в Женеве представитель Кремля высказал опасение, что Украина сотрудничает с НАТО теснее, чем сами страны Альянса.

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Яна Катасонова

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