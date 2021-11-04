"Мы же не незначительная страна". Экс-генсек НАТО вспомнил, как Путин просился в Альянс
Президент РФ Владимир Путин хотел, чтобы Россия вступила в НАТО, но при этом не проходила обычный процесс подачи заявок и очереди, как "многие незначительные страны". Об этом сообщил бывший глава НАТО Джордж Робертсон в комментарии для подкаста One Decision.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Робертсон, который возглавлял Альянс с 1999 по 2004 годы, рассказал детали первой встречи с Путиным. Тогда, по его словам, президент РФ "четко дал понять", что хочет присоединиться к Западу.
Робертсон вспоминает: Путин спрашивал у него, когда Россию пригласят в НАТО. Он ответил президенту РФ, что в Альянс не приглашают – страны должны сами подать заявку. На это российский лидер ответил, что РФ "не стоит в одном ряду со многими незначительными странами".
Экс-генсек НАТО считает, что позиция Путина изменилась после украинской революции 2004 года, после которой российский лидер "стал относиться подозрительно" к Западу и обвинять его во "вмешательстве в дела Украины". Также, вспоминает Робертсон, президент РФ был "возмущен", что к Альянсу примкнул ряд государств Центральной и Восточной Европы.
- 9 июня 2021 года Путин сказал, что не разделяет скепсиса по поводу перспектив членства Украины в НАТО. В октябре Путин высказывал опасения, что НАТО под видом учебных центров для ВСУ якобы может разместить баллистические ракеты на территории Украины.
- 21 октября члены НАТО одобрили новый всеобъемлющий план защиты Альянса, в том числе от России.
Читайте также: Захарова посчитала центры НАТО в Украине. МИД ответил: Искаженное восприятие реальности
Комментарии