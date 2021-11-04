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"Мы же не незначительная страна". Экс-генсек НАТО вспомнил, как Путин просился в Альянс

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 13:30
Владимир Путин и Джордж Робертсон (Фото: Sergey Chirikov/EPA)

Президент РФ Владимир Путин хотел, чтобы Россия вступила в НАТО, но при этом не проходила обычный процесс подачи заявок и очереди, как "многие незначительные страны". Об этом сообщил бывший глава НАТО Джордж Робертсон в комментарии для подкаста One Decision.

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Робертсон, который возглавлял Альянс с 1999 по 2004 годы, рассказал детали первой встречи с Путиным. Тогда, по его словам, президент РФ "четко дал понять", что хочет присоединиться к Западу.

Робертсон вспоминает: Путин спрашивал у него, когда Россию пригласят в НАТО. Он ответил президенту РФ, что в Альянс не приглашают – страны должны сами подать заявку. На это российский лидер ответил, что РФ "не стоит в одном ряду со многими незначительными странами".

Экс-генсек НАТО считает, что позиция Путина изменилась после украинской революции 2004 года, после которой российский лидер "стал относиться подозрительно" к Западу и обвинять его во "вмешательстве в дела Украины". Также, вспоминает Робертсон, президент РФ был "возмущен", что к Альянсу примкнул ряд государств Центральной и Восточной Европы.

СПРАВКА. В 2004 году к НАТО присоединились Румыния, Болгария, Словакия, Словения, Латвия, Эстония и Литва. В 2009-м за ними последовали Хорватия и Албания. В 2008 году состоялся Бухарестский саммит, где Украине и Грузии так и не предоставили план действий по членству в НАТО.

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Елизавета Кумбер
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владимир путин нато Джордж Робертсон
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