Захарова посчитала центры НАТО в Украине. МИД ответил: Искаженное восприятие реальности

Продуктом искаженного восприятия реальности назвали в министерстве иностранных дел Украины слова пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой о военных центрах НАТО в Очакове и Черноморске. Об этом говорится в комментарии ведомства для LIGA.net.

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Захарова утверждала, что НАТО активно вооружает Украину. По ее словам, в украинских Очакове и Черноморске уже стоят два военных центра, которые смогут принимать стратегические бомбардировщики стран Альянса, а всего в Украине можно "насчитать около десяти мест дислокации натовских военнослужащих".

Пресс-секретарь МИД страны-оккупанта убеждена, что именно это "не способствует стабильности в Украине и мирному урегулированию конфликта на Донбассе", а не гибридная российская агрессия.

Заявления Захаровой украинский МИД назвал "продуктом искаженного восприятия реальности".

В ведомстве подчеркнули, что для урегулировали конфликта в ОРДЛО России "нужно прекратить придумывать причины" не встречаться для переговоров и начать добросовестно выполнять Минские договоренности и договоренности лидеров Нормандского формата.

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Елизавета Кумбер , Владислав Сердюк

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