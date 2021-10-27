Захарова посчитала центры НАТО в Украине. МИД ответил: Искаженное восприятие реальности
Продуктом искаженного восприятия реальности назвали в министерстве иностранных дел Украины слова пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой о военных центрах НАТО в Очакове и Черноморске. Об этом говорится в комментарии ведомства для LIGA.net.
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Захарова утверждала, что НАТО активно вооружает Украину. По ее словам, в украинских Очакове и Черноморске уже стоят два военных центра, которые смогут принимать стратегические бомбардировщики стран Альянса, а всего в Украине можно "насчитать около десяти мест дислокации натовских военнослужащих".
Пресс-секретарь МИД страны-оккупанта убеждена, что именно это "не способствует стабильности в Украине и мирному урегулированию конфликта на Донбассе", а не гибридная российская агрессия.
Заявления Захаровой украинский МИД назвал "продуктом искаженного восприятия реальности".
В ведомстве подчеркнули, что для урегулировали конфликта в ОРДЛО России "нужно прекратить придумывать причины" не встречаться для переговоров и начать добросовестно выполнять Минские договоренности и договоренности лидеров Нормандского формата.
- В сентябре президент России Владимир Путин назвал красными линиями "приход НАТО в Украину". В МИД и Госдепе США ответили идентично: Украина будет решать этот вопрос самостоятельно.
- Также президент страны-оккупанта заявил, что в случае вступления Украины в Альянс "подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут". LIGA.net спросила у военных экспертов, сколько из стран НАТО лететь ракетам до Москвы, и красиво это нарисовала.
- 21 октября члены НАТО одобрили новый всеобъемлющий план защиты Альянса, в том числе от России.
- Сегодня спикер Путина Дмитрий Песков пригрозил "негативными последствиями" в связи с заявлением президента Владимира Зеленского о возвращении Крыма.
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