Мы приняли меры для защиты информации на сбитом над Черным морем беспилотнике – Пентагон

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что для защиты информации на рухнувшем в Черное море после столкновения с российским истребителем, дроне MQ-9 были "предприняты шаги". Об этом он сказал на брифинге для СМИ, сообщает пресс-служба Минобороны США.

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Райдер напомнил, что Россия ищет обломки беспилотника в море.

"Однако, как вы заметили, и как подчеркнул генерал Милли, мы считаем очень маловероятным то, что они смогут восстановить что-либо полезное, учитывая пару факторов: во-первых, тот факт — и я не собираюсь вдаваться в подробности – но мы предприняли шаги для защиты информации на борту этого самолета; и во-вторых, тот факт, что он упал в море на очень большой глубине", – сказал представитель Пентагона.

Позже он еще раз повторил, что у США "есть возможности и средства для защиты информации". Но он снова не стал уточнять, о каких именно средствах идет речь.

14 марта 2023 года один из двух российских истребителей Су-27 повредил винт БПЛА MQ-9 над Черным морем: ВВС США "затопили" дрон в международных водах.

В Белом доме заявили, что перехват беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", а США продолжат летать над Черным морем.

15 марта генерал ВС США Милли заявил, что беспилотник упал в той части Черного моря, где глубина до 1,5 км, что затрудняет усилия по поиску обломков.

16 марта в Белом доме признали, что россияне добрались до места падения MQ-9 около Крыма, но в Вашингтоне не переживают по этому поводу.

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Вадим Ребрина

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