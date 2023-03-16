Россияне, вероятно, достали некоторые обломки сбитого над Черным морем дрона – CNN
В администрации США считают, что Россия достала из Черного моря некоторые обломки сбитого американского беспилотника. Об этом сообщает CNN.
Госслужащий США, знакомый с вопросом, сказал агентству, что россияне смогли достать куски стекловолокна или мелкие детали сбитого ими беспилотника MQ-9 Reaper, который упал в Черном море примерно в 70-80 милях к юго-западу от Крыма.
Официально Белый дом считает незначительной возможность того, что РФ получит какую-либо существенную информацию из обломков дрона.
Ранее сегодня Пентагон опубликовал видео сброса топлива с российского Су-27 на американский стратегический беспилотник-разведчик MQ-9 Reaper над Черным морем, а затем и момент столкновения.
ВВС США опубликовали карту с указанием примерных координат атаки российского истребителя Су-27 на американский дрон.
- 14 марта 2023 года один из двух российских истребителей Су-27 повредил винт БПЛА MQ-9 над Черным морем: ВВС США "затопили" дрон в международных водах.
- В Белом доме заявили, что перехват беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", а США продолжат летать над Черным морем.
- 15 марта генерал ВС США Милли заявил, что беспилотник упал в той части Черного моря, где глубина до 1,5 км, что затрудняет усилия по поиску обломков.
- 16 марта в Белом доме признали, что россияне добрались до места падения MQ-9 около Крыма, но в Вашингтоне не переживают по этому поводу.
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