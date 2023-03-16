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ВВС США показали на карте примерные места атак российских Су-27 на дрон MQ-9 Reaper

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 17:53
ВВС США показали на карте примерные места атак российских Су-27 на дрон MQ-9 Reaper - Фото
Скриншот видео

ВВС США опубликовали карту с указанием примерных координат атаки российского истребителя Су-27 на американский дрон MQ-9 Reaper в Черном море.

В комментарии к публикации сказано, что "на приведенном изображении показаны приблизительные места и время событий. Видео, опубликованное ранее сегодня Еврокомом, относится к средней точке сюжета по временной шкале".

Инфографика – Twitter USAFE-AFAFRICA

Тремя точками на карте обозначены места:

(1) перехвата дрона первым истребителем Су-27 (примерно от 6:00 до 7:05 по Центральноевропескому времени (ЦЕВ) – отличается от времени по Киеву на -1 час);

(2) тарана дрона вторым истребителем Су-27 (примерно с 7:00 до 7:20 по ЦЕВ);

(3) затопления дрона в Черном море (примерно с 7:20 до 7:30 по ЦЕВ).

Ранее сегодня Пентагон опубликовал видео сброса топлива с российского Су-27 на американский стратегический беспилотник-разведчик MQ-9 Reaper над Черным морем, а затем и момент столкновения.

  • 14 марта 2023 года один из двух российских истребителей Су-27 повредил винт БПЛА MQ-9 над Черным морем: ВВС США "затопили" дрон в международных водах.
  • В Белом доме заявили, что перехват беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", а США продолжат летать над Черным морем.
  • 15 марта генерал ВС США Милли заявил, что беспилотник упал в той части Черного моря, где глубина до 1,5 км, что затрудняет усилия по поиску обломков.
  • 16 марта в Белом доме признали, что россияне добрались до места падения MQ-9 около Крыма, но в Вашингтоне не переживают по этому поводу.

Читайте также: Глава Пентагона созвонился с Шойгу из-за инцидента с российским Су-27 и дроном США

Сергій Бережний
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