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"Мы заботливая нация". Королева Елизавета II посвятила в рыцари разработчиков COVID-вакцин

12.06.2021, 18:30
Королева Елизавета (фото - Will Oliver_EPA)

Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года – в этом году ей исполнилось 95 лет. Однако официально день рождения монарха в Британии отмечают во вторую субботу июня. В этом году Елизавета решила в этот день наградить титулами разработчиков вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщается на сайте правительства.

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"Этот список почестей – образцовая демонстрация того, какая мы заботливая нация", – отметили в правительстве.

В частности, рыцарские титулы получили директор по глобальной стратегии поставок AstraZeneca Марк Проктор, профессор Оксфордского университета Эндою Поллард, а также эксперт целевой группы по вакцинам Ян Маккубин.

Еще несколько ученых были награждены орденами Британской империи. 

"Во время пандемии мы увидели бесчисленное множество примеров героизма в повседневной жизни. От тех, кто использует свой опыт в разработке жизненно важных вакцин ... до людей, которые потратили время и силы на заботу о своих соотечественниках", – подчеркнул премьер страны Борис Джонсон.

Всего в этот день награды получили 1129 человек: из сферы образования, спорта, музыки, актерского искусства и политики.

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Дарья Мостовая
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