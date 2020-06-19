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На Аляске убрали показанный в фильме автобус, из-за которого гибли туристы: фото

На Аляске убрали показанный в фильме автобус, из-за которого гибли туристы: фото - Фото
Фото: EPA
19.06.2020, 20:24

Из-за заброшенного на Аляске автобуса, где умер прототип главного героя фильма Into The Wild, местные власти провели 15 спасательных операций

Заброшенный автобус на Аляске, показанный в фильме "В диких условиях", убрали после того, как участились случаи спасения туристов, стремящихся посетить место съемок. Об этом сообщает ВВС.

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В операции участвовал вертолет армии США. Местный мэр сказал, что это "большое облегчение".

Старый автобус, в котором снимался фильм, около 60 лет назад был брошен дорожной бригадой на удаленной тропе в глубине центральной Аляски, в 50 км от ближайшего города. В 1992 году в автобусе жил 24-летний искатель приключений Крис Маккэндлесс, который в конечном итоге умер от голода. Его история была рассказана писателем Джоном Кракауэром в книге 1996 года Into The Wild. В 2007 году книга была адаптирована в фильм режиссера Шона Пенна.

В прошлом году в районе расположения автобуса утонула пара из Беларуси. Еще один человек утонул в 2010 году. В апреле этого года эвакуировали гражданина Бразилии, а в феврале - пятерых итальянцев, один из которых сильно пострадал от обморожения. Местные власти говорят, что в период с 2009 по 2017 гг провели 15 поисково-спасательных операций, связанных с автобусом.

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Мэр города Денали Клэй Уолкер заявил, что автобус стал "опасной достопримечательностью", с которой нужно было бороться. "В то же время, это часть нашей истории, и немного грустно видеть, как она уходит", - сказал он.

Какова будет дальнейшая судьба автобуса, неизвестно. Власти Аляски заявили, что он будет находиться в "безопасном месте", пока они не примут решение.

В 2007 году саундтрек из фильма, созданный фронтменом группы Rearl Jam Эдди Веддером, номинировался на Оскар.

Вадим Ребрина
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туризм кино аляска Into The Wild
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