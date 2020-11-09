На Беларуской АЭС, которую открыл Лукашенко, выявили поломку

Беларуские СМИ пишут, что станция пока не будет вырабатывать энергию

В первом энергоблоке Беларуской АЭС, который был открыт 7 ноября при участии Александра Лукашенко, произошла поломка. Об этом сообщили в Минэнерго Беларуси.

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Там сообщили, что на первом энергоблоке продолжается проверка устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении.

"В ходе проводимых испытаний, в соответствии с программой данного этапа, выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту", – сказано в сообщении.

Все технологические системы функционируют в штатном режиме, заверили в Минэнерго.

Tut.by сообщает, что на одном из блоков, подключенных к генератору, произошли взрывы нескольких трансформаторов, предназначенных для измерения напряжения в силовых цепях.

Расследование, восстановление схемы электроснабжения и переналадка займут много времени. В ближайшем будущем станция не будет вырабатывать энергию, сообщает издание со ссылкой на источник. Безопасность реактора с точки зрения утечки радиации, по его словам, не нарушена.

7 ноября Беларусь запустила атомную электростанцию. Лукашенко назвал это "историческим событием в жизни страны".

Вадим Ребрина

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