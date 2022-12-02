На Дальнем Востоке РФ разбился МиГ-31. Он уже не сможет носить ракеты "Кинжал"

В России разбился самолет МиГ-31, который может быть носителем ракет "Кинжал", сообщают росСМИ со ссылкой на Восточный военный округ.

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Самолет упал в безлюдном месте в Приморском крае во время учебно-тренировочного полета. Российские военные утверждают, что экипаж катапультировался, а полет выполнялся без боекомплекта.

По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

СПРАВКА. МиГ-31 способны носить российскую ракету "Кинжал". РФ характеризует ракеты "Кинжал" как гиперзвуковые. Однако, по сути, это приделанная к самолету ракета "Искандер", объяснял для LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

1 декабря по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителей МиГ-31 в Беларуси, которые впоследствии "куда-то улетели".

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Марко Сировой

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