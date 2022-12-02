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На Дальнем Востоке РФ разбился МиГ-31. Он уже не сможет носить ракеты "Кинжал"

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 11:00
На Дальнем Востоке РФ разбился МиГ-31. Он уже не сможет носить ракеты
МиГ-31 (фото - ЕРА)

В России разбился самолет МиГ-31, который может быть носителем ракет "Кинжал", сообщают росСМИ со ссылкой на Восточный военный округ.

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Самолет упал в безлюдном месте в Приморском крае во время учебно-тренировочного полета. Российские военные утверждают, что экипаж катапультировался, а полет выполнялся без боекомплекта.

По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

СПРАВКА. МиГ-31 способны носить российскую ракету "Кинжал".

РФ характеризует ракеты "Кинжал" как гиперзвуковые. Однако, по сути, это приделанная к самолету ракета "Искандер", объяснял для LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

  • 1 декабря по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителей МиГ-31 в Беларуси, которые впоследствии "куда-то улетели".

Читайте также: В НАТО снова рассматривают передачу Украине истребителей МиГ-29 и F-16 – отставной адмирал

Марко Сировой
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Кинжал крушение армия рф миг-31 вкс рф приморье войска россии
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