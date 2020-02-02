На Донбассе погиб военный

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Вчера, 1 февраля, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, один получил ранения, еще один военный был ранен в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования России 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала суток 2 февраля, по состоянию на 7:00 российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

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