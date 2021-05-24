На Эвересте вспышка COVID-19, в базовом лагере заболели более 100 альпинистов
На Эвересте зафиксировали вспышку коронавируса. Среди заболевших – альпинисты и вспомогательный персонал местного лагеря. В общей сложности число заболевших уже перевалило за сотню, пишет The Guardian.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
"У нас в базовом лагере минимум 100 человек с положительным диагнозом COVID-19, реальные цифры могут быть и 150, и 200", – заявил один из организаторов экспедиций Лукас Фуртенбах.
По его словам, было очевидно, что заболевших в лагере будет много – по многим было видно, что они уже болеют, а по ночам из палаток был постоянно слышен кашель.
При этом, официальные представители альпинизма в Непале вспышку заболеваемости в лагере отрицают, заявляя, что им неизвестны случаи заболевания коронавирусом ни среди альпинистов, ни среди вспомогательного персонала.
- Осенью 2020 года Эверест закрыли для туристов из пандемии COVID-19.
Читайте также: Жуткое истощение и снежная слепота. На Эвересте впервые в этом году погибли два альпиниста
Комментарии