На Эвересте вспышка COVID-19, в базовом лагере заболели более 100 альпинистов

На Эвересте зафиксировали вспышку коронавируса. Среди заболевших – альпинисты и вспомогательный персонал местного лагеря. В общей сложности число заболевших уже перевалило за сотню, пишет The Guardian.

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"У нас в базовом лагере минимум 100 человек с положительным диагнозом COVID-19, реальные цифры могут быть и 150, и 200", – заявил один из организаторов экспедиций Лукас Фуртенбах.

По его словам, было очевидно, что заболевших в лагере будет много – по многим было видно, что они уже болеют, а по ночам из палаток был постоянно слышен кашель.

При этом, официальные представители альпинизма в Непале вспышку заболеваемости в лагере отрицают, заявляя, что им неизвестны случаи заболевания коронавирусом ни среди альпинистов, ни среди вспомогательного персонала.

Осенью 2020 года Эверест закрыли для туристов из пандемии COVID-19.

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Дарья Мостовая

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