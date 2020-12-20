На Фиджи обрушился ураган: есть жертвы, один из островов полностью разрушен – фото и видео

На Фиджи обрушился мощный циклон, оставивший часть населения без крыши над головой и пресной воды. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В результате обрушившегося циклона Яса, шторма пятой категории, четыре человека погибли. Один из небольших островов был полностью разрушен штормом, провинция Буа на острове Вануа-Леву уничтожена на 70%.

"Это как эпицентр, там ничего не осталось", – заявил генеральный директор Красного Креста Фиджи Илиспеци Рокотунидау.

The effects and intensity of #TCYasa on Transinsular Road at Lomaloma in the Northern Division.



Please stay safe. #TeamFRA pic.twitter.com/khsrhM3RA9 — Fiji Roads Authority (@FijiRoads) December 17, 2020

Самый большой остров, на котором проживает большая часть населения страны, избежал худшего. Австралия направила свои ВВС на помощь Фиджи.

8 октября на Юкатан обрушился ураган Дельта.

Смотрите также: Ураган Исайяс обрушился на побережье США: видео стихии

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.