На Фиджи обрушился ураган: есть жертвы, один из островов полностью разрушен – фото и видео
На Фиджи обрушился мощный циклон, оставивший часть населения без крыши над головой и пресной воды. Об этом сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В результате обрушившегося циклона Яса, шторма пятой категории, четыре человека погибли. Один из небольших островов был полностью разрушен штормом, провинция Буа на острове Вануа-Леву уничтожена на 70%.
"Это как эпицентр, там ничего не осталось", – заявил генеральный директор Красного Креста Фиджи Илиспеци Рокотунидау.
The effects and intensity of #TCYasa on Transinsular Road at Lomaloma in the Northern Division.— Fiji Roads Authority (@FijiRoads) December 17, 2020
Please stay safe. #TeamFRA pic.twitter.com/khsrhM3RA9
Самый большой остров, на котором проживает большая часть населения страны, избежал худшего. Австралия направила свои ВВС на помощь Фиджи.
- 8 октября на Юкатан обрушился ураган Дельта.
Смотрите также: Ураган Исайяс обрушился на побережье США: видео стихии
Комментарии