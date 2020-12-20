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На Фиджи обрушился ураган: есть жертвы, один из островов полностью разрушен – фото и видео

20.12.2020, 11:11
На Фиджи обрушился ураган: есть жертвы, один из островов полностью разрушен – фото и видео - Фото
На Фиджи обрушился ураган (Фото 2 - пресс-служба местного автодора - Twitter)

На Фиджи обрушился мощный циклон, оставивший часть населения без крыши над головой и пресной воды. Об этом сообщает Reuters

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В результате обрушившегося циклона Яса, шторма пятой категории, четыре человека погибли. Один из небольших островов был полностью разрушен штормом, провинция Буа на острове Вануа-Леву уничтожена на 70%. 

"Это как эпицентр, там ничего не осталось", – заявил генеральный директор Красного Креста Фиджи Илиспеци Рокотунидау.

Самый большой остров, на котором проживает большая часть населения страны, избежал худшего. Австралия направила свои ВВС на помощь Фиджи. 

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Владислав Сердюк
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