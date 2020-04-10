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На флагмане ВМС Франции авианосце "Шарль де Голль" - 50 случаев COVID-19

На флагмане ВМС Франции авианосце "Шарль де Голль" - 50 случаев COVID-19 - Фото
Авианосец Шарль де Голль (Фото - EPA)
10.04.2020, 15:50

На борту флагмана флота Франции авианосце "Шарль де Голль" выявили 50 случаев коронавирусной инфекции, трое моряков эвакуированы

На флагмане ВМС Франции авианосце "Шарль де Голль" подтверждено 50 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 10 апреля, заявило Министерство обороны Франции, сообщает CNN.

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"В результате 66 проведенных тестов установлено, что на "Шарле де Голле" 50 случаев COVID-19. Ухудшения состояния здоровья моряков не замечено. Трое моряков эвакуированы в качестве предварительной меры утром 9 апреля", - говорится в заявлении.

На борт авианосца прибыла группа медиков. В данный момент флагман находится в Атлантическом океане, предполагается, что он вернется во Францию 23 апреля.

  • 30 марта сообщалось, что на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" - более 30 случаев заражения коронавирусом.
  • В конце марта-начале апреля капитан рапортовал, что заразились 100 моряков. Он просил эвакуировать моряков и оставить на корабле 40-50 человек, поскольку считает, что на борту невозможно обеспечить карантин для 4000 человек. "Мы не на войне. Моряки не должны погибать", - писал капитан.
  • 3 апреля капитан "Теодора Рузвельта" был уволен, по мнению командования, он "поднял тревогу без причин".
  • 8 апреля и.о. министра ВМС США ушел в отставку из-за скандала с увольнением капитана "Теодора Рузвельта". На корабле зафиксировали уже более 400 случаев COVID-19.
Денис Юдин
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Шарль де Голль авианосец коронавирус COVID-19
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