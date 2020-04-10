На флагмане ВМС Франции авианосце "Шарль де Голль" - 50 случаев COVID-19

Авианосец Шарль де Голль (Фото - EPA)

На флагмане ВМС Франции авианосце "Шарль де Голль" подтверждено 50 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 10 апреля, заявило Министерство обороны Франции, сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В результате 66 проведенных тестов установлено, что на "Шарле де Голле" 50 случаев COVID-19. Ухудшения состояния здоровья моряков не замечено. Трое моряков эвакуированы в качестве предварительной меры утром 9 апреля", - говорится в заявлении.

На борт авианосца прибыла группа медиков. В данный момент флагман находится в Атлантическом океане, предполагается, что он вернется во Францию 23 апреля.

30 марта сообщалось , что на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" - более 30 случаев заражения коронавирусом.

сообщалось В конце марта-начале апреля капитан рапортовал, что заразились 100 моряков. Он просил эвакуировать моряков и оставить на корабле 40-50 человек, поскольку считает, что на борту невозможно обеспечить карантин для 4000 человек. "Мы не на войне. Моряки не должны погибать", - писал капитан.

3 апреля капитан "Теодора Рузвельта" был уволен, по мнению командования, он " поднял тревогу без причин ".

8 апреля и.о. министра ВМС США ушел в отставку из-за скандала с увольнением капитана "Теодора Рузвельта". На корабле зафиксировали уже более 400 случаев COVID-19.